الأولى
تزوير محاضر يورط رئيس جماعة
حدد قاضي التحقيق لدى استئنافية آسفي، أولى جلسات الاستنطاق الإعدادي في قضية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وتبديد أموال عمومية، يتابع فيها رئيس جماعة سيدي العروسي بالصويرة وبائع متجول يشغل منصب كاتب للمجلس، في الأسبوع الثاني من يونيو المقبل. وأفادت مصادر متطابقة أن المتهمين عمدا إلى تغيير مقررات المجلس للدورةأكمل القراءة »
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