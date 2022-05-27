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مجتمع

الجديدة… “سيرفيس ديمين” في كراج

منذ 9 دقائق
مركز تسجيل السيارات لا يستجيب للشروط وأصوات تنادي بتغيير مقه ظل مركز تسجيل السيارات في بناية ضيقة من مخلفات الحقبة الاستعمارية بالجديدة، ولما تدهورت أحوالها وأخذت تتساقط منها أجزاء جعلتها من البنيات اﻵيلة للسقوط ، ارتفعت أصوات مطالبة بحماية سلامة المترددين عليها وتحويلها إلى مقر آخر بمواصفات الإدارة العصرية، فضلاأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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