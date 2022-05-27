الأولى
“صكوك اتهام” قضاة أمام عبد النباوي
استمع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الثلاثاء الماضي، إلى تقارير في شأن ملفات تأديبية تخص عددا من القضاة، في انتظار اتخاذ قرارات بشأنها، بناء على ما تضمنه التقرير الذي سيعرضه المقرر، إما بالحفظ، في حال عدم وجود أدلة كافية، أو إحالة القاضي المعني على المجلس، إذا تبينت له جدية ما نسبأكمل القراءة »
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