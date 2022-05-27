الأولى
الخبرة المغربية في كأس العالم
حموشي في ضيافة رئيس مجلس الوزراء ومدير الأمن العام بقطر واكبت الصحافة القطرية زيارة عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، للمعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني “ميليبول قطر 2022″، في ظل اهتمام الدولة الشقيقة ورغبة مسؤوليها في الاستفادة من الخبرة المغربية في مجال الأمن، خصوصا فيأكمل القراءة »
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