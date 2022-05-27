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بركة يوصي باستعمال المياه العادمة

منذ 9 دقائق
استنزاف مليار متر مكعب من الماء الشروب في سقي المساحات الخضراء استعرت الحرب على استغلال الماء بالمغرب، وانطلقت مسيرات العطش في العديد من المدن والقرى، خاصة في الجنوب والجنوب الشرقي، لقلة المياه وشح الأمطار، وسوء تدبير قنوات الري، واستنزاف الفرشة المائية، فيما استمر مسؤولون في سقي الحدائق وملاعب الكولف، بالماءأكمل القراءة »


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