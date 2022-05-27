الأولى
إيقاف مروجي دبلومات مزورة
أطاحت معلومات دقيقة وفرتها مصالح “ديستي” التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أول أمس (الأربعاء)، بجانحين متورطين في قضية تتعلق بتزوير دبلومات وبيعها للراغبين في التحايل على القانون مقابل مبالغ مالية متفاوتة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير تمكنت، بناء على استثمار جيد لمعلومات استخباراتية،أكمل القراءة »
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