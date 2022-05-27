الأولى
مسؤولون متورطون في حسابات “بيتكوين”
تعاملاتهم في منصات تبادل العملات الافتراضية تجاوزت 3 ملايير وشركات ناشئة تدبر مبادلاتهم رصدت أجهزة الرقابة المالية حسابات بالعملة الافتراضية «بيتكوين» تعود إلى شبكة تضم مسؤولين بإدارات ومؤسسات عمومية ورجال أعمال. وأفادت مصادر أن المتورطين في التعامل بـ»بيتكوين» يلجؤون إلى خبراء وشركات ناشئة متخصصة في التكنولوجيات الحديثة، لإنشاء حقائب افتراضيةأكمل القراءة »
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