حوادث
25 سنة لقاتل شرطي بالحسيمة
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الاثنين الماضي، متهما بقتل شرطي بالحسيمة، في 2020، وحكمت عليه بـ 25 سنة سجنا نافذا. وتأتي إدانة المتهم، بعد مؤاخذته من أجل جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، وارتكاب العنف ضدهم، وحيازة السلاح الأبيض فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا