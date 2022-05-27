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حوادث

25 سنة لقاتل شرطي بالحسيمة

منذ 6 دقائق
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الاثنين الماضي، متهما بقتل شرطي بالحسيمة، في 2020، وحكمت عليه بـ 25 سنة سجنا نافذا. وتأتي إدانة المتهم، بعد مؤاخذته من أجل جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، وارتكاب العنف ضدهم، وحيازة السلاح الأبيض فيأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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