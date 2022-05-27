حوادث
رجلا أعمال في شبكة للسطو على العقارات
إيقافهما بالناظور وإيداعها سجن سلوان في انتظار إنصاف مهاجرين وأيتام أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناظور رجلي أعمال على السجن المحلي بسلوان، في انتظار محاكمتهما في ملف يتعلق بـ”مافيا السطو على العقارات”. وأوقفت الشرطة القضائية بالناظور المشتبه فيهما، بناء على أوامر الوكيل العام للملك، للتحقيق معهما في قضايا السطو علىأكمل القراءة »
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