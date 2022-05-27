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حوادث

تنسيق أمني يطيح بـ “صعصع الألفة”

منذ 3 دقائق
شكل شبحا باستعانته بكلب شرس في مواجهة الضحايا والشرطة والقفز من الأسطح لتفادي الاعتقال وضعت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، أخيرا، حدا لجرائم جانح خطير شكل شبحا قض مضجع السكان والمارة بحي الوفاق 1 بالألفة، بفعل اعتداءات السرقة بالعنف وإثارة الفوضى. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الجانح الثلاثيني،أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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