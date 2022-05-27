حوادث
قاتل عشرة أشخاص عائد إلى القدامرة
خبرة طبية تؤكد أن “القلم كان مرفوعا” عن السفاح لحظة ارتكابه مجزرته أضحى ” ع ذ” البالغ من العمر45 سنة، على مرمى حجر من معانقته الحرية والعودة إلى دوار “القدامرة” التابع إلى الجماعة الترابية ” زاوية سايس “، بعد صدور نتائج خبرة ثلاثية، وهو الدوار الذي أجهز فيه صيف 2016أكمل القراءة »
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