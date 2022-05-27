fbpx
حوادث

قاتل عشرة أشخاص عائد إلى القدامرة

منذ دقيقتين
خبرة طبية تؤكد أن “القلم كان مرفوعا” عن السفاح لحظة ارتكابه مجزرته أضحى ” ع ذ” البالغ من العمر45 سنة، على مرمى حجر من معانقته الحرية والعودة إلى دوار “القدامرة” التابع إلى الجماعة الترابية ” زاوية سايس “، بعد صدور نتائج خبرة ثلاثية، وهو الدوار الذي أجهز فيه صيف 2016أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة