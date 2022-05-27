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حوادث

حجز خمور ومخدرات بالحسيمة

منذ 6 دقائق
تمكنت عناصر سرية الدرك الملكي بتاركيست بإقليم الحسيمة، بتنسيق مع قائد المركز الترابي للدرك الملكي بكتامة، أخيرا، من حجز كمية مهمة من قنينات المشروبات الكحولية من مختلف الأصناف والأحجام. وحسب مصادر مطلعة، فإن مجموع ما حجزته عناصر الدرك الملكي بلغ 4000 قنينة، وحوالي كيلوغرام ونصف من مخدر الشيرا، وثلاثة أسلحةأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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