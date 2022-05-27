الرياضة
خاليلوزيتش… ويستمر الغضب
استنجد بمحترفين عاطلين وزياش: لن ألعب معه ولو طرق باب منزلي ظل خطاب وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، مرنا طيلة الندوة الصحافية، المنعقدة، أول أمس (الأربعاء)، بمركز محمد السادس بالمعمورة، ضاحية سلا، خلافا لخرجاته الإعلامية السابقة. وبدا واضحا أن التقني البوسني غير من لهجته الصارمة وتراجع عن بعض القرارات، التي اتخذهاأكمل القراءة »
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