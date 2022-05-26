وطنية
مهمة استطلاع حول نهب الرمال
يستعد برلمانيون لتشكيل مهمة استطلاع، أو مهمة موضوعاتية، لبحث الخروقات التي ترافق عمليات نهب الرمال، ووضعية المستفيدين منها، وتقييم الخسائر، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». وأضافت المصادر أن البرلمانيين عازمون على القيام بواجبهم الرقابي، بعدما لم تقدم مهمة الاستطلاع السابقة نتائج على أرض الواقع، لمنع استغلال مقالع الرمال بطريقة عشوائية،أكمل القراءة »
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