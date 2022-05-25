وطنية
التحقيق في تلاعبات بالحبوب المستوردة
افتحاص فواتير ووثائق مستوردين مشتبه في تزويرها للاستفادة من ملايير الدعم عقد مسؤولون من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني اجتماعا لتعزيز التنسيق وتبادل المعطيات بين الطرفين في ما يتعلق بمراقبة الوثائق المتعلقة بكميات الحبوب المستوردة. وأفادت مصادر أن الاجتماع يأتي بناء على معطيات تفيد أنأكمل القراءة »
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