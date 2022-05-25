fbpx
وطنية

التحقيق في تلاعبات بالحبوب المستوردة

منذ دقيقة واحدة
FILE PHOTO: Workers fill sacks with wheat at the market yard of the Agriculture Product Marketing Committee (APMC) on the outskirts of Ahmedabad, India, May 16, 2022. REUTERS/Amit Dave/File Photo
افتحاص فواتير ووثائق مستوردين مشتبه في تزويرها للاستفادة من ملايير الدعم عقد مسؤولون من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني اجتماعا لتعزيز التنسيق وتبادل المعطيات بين الطرفين في ما يتعلق بمراقبة الوثائق المتعلقة بكميات الحبوب المستوردة. وأفادت مصادر أن الاجتماع يأتي بناء على معطيات تفيد أنأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة