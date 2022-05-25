الصباح الفني
قالوا
الآغا كتب الاعلامي مصطفى الآغا، تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها “أعط للناس فرصة ثانية وثالثة ولكن لا تعطيهم أكثر فتكرار الغلط سلوك وأسلوب حياة وليس غلطة وتعديا”. لحلو كتب الممثل زكرياء لحلو على حسابه الرسمي على “إنستغرام» قائلا «المسرح متعة لا متناهية». الكوشي كتبت الفنانة ليلى الكوشي على حسابها الرسميأكمل القراءة »
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