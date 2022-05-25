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الصباح الفني

قالوا

منذ 7 دقائق
الآغا كتب‭ ‬الاعلامي‭ ‬مصطفى‭ ‬الآغا،‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬أعط‭ ‬للناس‭ ‬فرصة‭ ‬ثانية‭ ‬وثالثة‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬تعطيهم‭ ‬أكثر‭ ‬فتكرار‭ ‬الغلط‭ ‬سلوك‭ ‬وأسلوب‭ ‬حياة‭ ‬وليس‭ ‬غلطة‭ ‬وتعديا‭”.‬ لحلو كتب‭ ‬الممثل‭ ‬زكرياء‭ ‬لحلو‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‮»‬‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬المسرح‭ ‬متعة‭ ‬لا‭ ‬متناهية‮»‬‭.‬ الكوشي كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬ليلى‭ ‬الكوشي‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭أكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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