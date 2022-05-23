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زعيم “بوليساريو” يكذب أقصافه بتفاهته

منذ دقيقتين
“زيارته” لخط التماس الجزائري الموريتاني جرعة مخدرة لمن يصدق أكاذيبه بقلم: الفاضل الرقيبي منذ فضيحة هروبه من إسبانيا متخفيا، الصيف الماضي، وزعيم “بوليساريو” يعيش في عزلة دولية وداخلية، إذ توقفت جميع أنشطته وشطحاته في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لأنه لا أحد على استعداد لاستقبال مغتصب اللاجئات، ومجرم حرب شارك في إبادةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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