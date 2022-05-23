الأولى
زعيم “بوليساريو” يكذب أقصافه بتفاهته
“زيارته” لخط التماس الجزائري الموريتاني جرعة مخدرة لمن يصدق أكاذيبه بقلم: الفاضل الرقيبي منذ فضيحة هروبه من إسبانيا متخفيا، الصيف الماضي، وزعيم “بوليساريو” يعيش في عزلة دولية وداخلية، إذ توقفت جميع أنشطته وشطحاته في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لأنه لا أحد على استعداد لاستقبال مغتصب اللاجئات، ومجرم حرب شارك في إبادةأكمل القراءة »
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