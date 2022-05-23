الأولى
لقجع يستنفر مركز المعمورة لأجل الوداد
أعطى تعليماته لتوفير جميع الظروف للفريق ولبى طلبات الركراكي استنفر فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم، إدارة مركب محمد السادس الدولي بالمعمورة، لتمكين الوداد من التحضير في ظروف جيدة لنهائي عصبة الأبطال الإفريقية، أمام الأهلي المصري، الاثنين المقبل. ومن المقرر أن يكون الوداد دخل معسكرا مغلقا، بمركب محمد السادس مباشرةأكمل القراءة »
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