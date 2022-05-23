وطنية
رباح: جمدت أنشطتي في “بيجيدي”
قال لـلصباح إنه لم يراسل بنكيران وسيضع تجربته في جهة أخرى جمد عزيز رباح، القيادي في العدالة والتنمية، كل أنشطته دفعة واحدة، بشكل رسمي، واتجه لتشكيل إطار مدني شبابي يهتم بالقضايا الوطنية، ويناقش البحث العلمي والمهني والتنموي، وقد يؤسس حزبا، بعدما شعر باليأس من تصرفات عبد الإله بنكيران، الأمين العام،أكمل القراءة »
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