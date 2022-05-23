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الرياضة

البيضي مهدد بعقوبة بعد اعترافه بالتلاعب

منذ دقيقتين
رئيس برشيد أقر بتسهيل فوز الكوكب في مباراة سابقة فجر نور الدين بيضي، رئيس يوسفية برشيد، ونائب رئيس الجامعة، فضيحة مدوية، عندما أقر بتسهيل مأمورية فوز عبد الإله عميمي، مهاجم الجيش الملكي، في مباراة سابقة لما كان يلعب في صفوف الكوكب المراكشي، خلال أعقاب مباراة فريقه أمام الجيش الملكي، لحسابأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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