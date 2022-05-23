الرياضة
البيضي مهدد بعقوبة بعد اعترافه بالتلاعب
رئيس برشيد أقر بتسهيل فوز الكوكب في مباراة سابقة فجر نور الدين بيضي، رئيس يوسفية برشيد، ونائب رئيس الجامعة، فضيحة مدوية، عندما أقر بتسهيل مأمورية فوز عبد الإله عميمي، مهاجم الجيش الملكي، في مباراة سابقة لما كان يلعب في صفوف الكوكب المراكشي، خلال أعقاب مباراة فريقه أمام الجيش الملكي، لحسابأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا