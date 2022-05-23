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مروى اللبنانية تعود للغناء انتهت الفنانة اللبنانية مروى من تسجيل خمس أغنيات جديدة سوف تقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب، على أن يتم طرح الكليبات تباعا واحد تلو الآخر. وتعاونت مروى في الأغاني مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، منهم كريم شاهين وهادى أبو اليزيد وهاني الشهب وعمرو الخضري وأحمدأكمل القراءة »
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