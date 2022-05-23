الرياضة
منخرطو الرجاء يحجرون على المكتب
اعتبروه مكتب تصريف الأعمال وطالبوا بلجنة لتتبع عمله طالب منخرطون بالرجاء الرياضي بفرض وصاية على المكتب الحالي، بمبرر أنه قدم استقالته، ولم تعد له القدرة على التحكم في مصير النادي المستقبلي، بتوقيع عقود. وأبلغ منخرطون إدارة النادي بضرورة السماح للجنة منهم، بأن تشارك في التدبير اليومي لشؤون الفريق مع أعضاءأكمل القراءة »
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