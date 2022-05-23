حوادث
اعتقال نصابة التبرعات بفاس
أودعت أم عمرها 31 سنة، مساء الأربعاء الماضي، جناح النساء بسجن بوركايز ضاحية فاس بعد متابعتها في حالة اعتقال لأجل جنحة النصب، بعدما ادعت مرض ابنها وحاجته لتدخل طبي وعملية جراحية دقيقة واحتالت على محسنين تسلمت منهم مبالغ مالية متفاوتة، قبل اكتشافهم حقيقة كذبها. وأحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولايةأكمل القراءة »
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