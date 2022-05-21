حوادث
مداهمات بمحلات تدليك بفاس
وضع 53 شخصا، بينهم فتاة قاصر عمرها 17 سنة، رهن الحراسة النظرية مساء أول أمس (الخميس)، بعدما أوقفتهم عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، إثر مداهمة ستة محلات للتدليك والاستحمام وسط المدينة الجديدة بمقاطعة أكدال، استغلها أصحابها لاستقبال زبناء اللذة في غفلة من المسؤولين. وأوقف المتهمون ومنهم 35أكمل القراءة »
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