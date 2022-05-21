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حوادث

مداهمات‭ ‬بمحلات‭ ‬تدليك‭ ‬بفاس

منذ دقيقتين
إيقاف عدد من الأشخاص أثناء مداهمة محل تدليك (أرشيف)
وضع‭ ‬53‭ ‬شخصا،‭ ‬بينهم‭ ‬فتاة‭ ‬قاصر‭ ‬عمرها‭ ‬17‭ ‬سنة،‭ ‬رهن‭ ‬الحراسة‭ ‬النظرية‭ ‬مساء‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الخميس‭)‬،‭ ‬بعدما‭ ‬أوقفتهم‭ ‬عناصر‭ ‬الفرقة‭ ‬الجهوية‭ ‬للشرطة‭ ‬القضائية‭ ‬بولاية‭ ‬أمن‭ ‬فاس،‭ ‬إثر‭ ‬مداهمة‭ ‬ستة‭ ‬محلات‭ ‬للتدليك‭ ‬والاستحمام‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬الجديدة‭ ‬بمقاطعة‭ ‬أكدال،‭ ‬استغلها‭ ‬أصحابها‭ ‬لاستقبال‭ ‬زبناء‭ ‬اللذة‭ ‬في‭ ‬غفلة‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭.‬ وأوقف‭ ‬المتهمون‭ ‬ومنهم‭ ‬35‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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