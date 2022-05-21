الرياضة
الأمن يمنع الجمهور بمراكش
تقرر إجراء المباراة التي ستجمع الكوكب المراكشي وجمعية سلا، غدا (الأحد)، دون جمهور، وفق ما أفرزه الاجتماع الأمني المنعقد أول أمس (الخميس)، بولاية جهة مراكش آسفي. وطرح اقتراح إجراء المباراة دون جمهور، خوفا من وقوع أحداث شغب، ما وافق عليه ممثلو المكتب المسير للكوكب، إذ أجج القرار وموقف مسؤولي الكوكب،أكمل القراءة »
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