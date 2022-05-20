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الرياضة

بركان على عتبة إنجاز قاري جديد

منذ 16 ثانية
الفريق استعاد مصابيه ويخطط لفرض نفسه ضمن كبار القارة يواجه نهضة بركان نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، اليوم (الجمعة)، على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في أويو النيجيرية، لحساب المباراة النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. ويخوض الفريق البركاني المباراة بطموح العودة باللقب، وإسعاد جماهيره التواقة إلى تحقيق اللقب الثاني فيأكمل القراءة »


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منذ 16 ثانية


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