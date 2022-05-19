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الرياضة

خنيفرة بالمحمدية هربا من ضغط جمهوره

منذ 3 دقائق
الفريق مقبل على مباراتي سد للإفلات من النزول دخل شباب أطلس خنيفرة صباح أمس (الأربعاء) معسكرا إعداديا بالمحمدية يمتد إلى غاية الأحد المقبل، استعدادا لمباراة سطاد المغربي لحساب الدورة قبل الاخيرة لدوري الدرجة الثانية، الأحد المقبل، بالملعب البلدي بتمارة. ويعول المدرب خليل بودراع على هذا المعسكر الذي يمتد خمسة أيام، لإبعادأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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