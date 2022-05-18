الصباح الـتـربـوي
يلزمنا الكثير
< تنظيم أسبوع وطني للصحة المدرسية، أملته ضرورة الاهتمام بالصحة بشكل عام وصحة التلاميذ بشكل خاص، لما لها من أهمية كبرى، تساهم في التنشئة الصحيحة لأبنائنا. ويعتبر الأسبوع تظاهرة ومناسبة وطنية من أجل التذكير والتأكيد على ضرورة الاهتمام بالصحة داخل الوسط المدرسي وإيلاء المزيد من الأهمية والاهتمام بالسلامة البدنية للمتعلمين.أكمل القراءة »
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