الصباح الـتـربـوي
التوجيه في خدمة المستقبل ببني ملال
الأكاديمية تشرف على النسخة السابعة عشرة لملتقى التوجيه المدرسي والمهني والجامعي أشرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، الجمعة الماضي، على افتتاح فعاليات النسخة السابعة عشرة لملتقى التوجيه المدرسي والمهني والجامعي المنظمة بالقاعة المغطاة ببني ملال في الفترة الممتدة ما بين 13 و14 ماي الجاري. يأتي الملتقى،أكمل القراءة »
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