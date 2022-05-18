الصباح الفني
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إسقاط 7 آلاف دومينو للاحتفال انطلقت أعمال مهرجان تاريخي للفنون في بريطانيا، بإسقاط أكثر من سبعة آلاف قطعة دومينو إسمنتية في شوارع مدينة نورويتش البريطانية. وبدأت مساء الجمعة الماضي، فعاليات مهرجان نورفولك ونورويتش للفنون، والذي ينظم في نورويتش، منذ 250 عاما. وشارك الفنان البريطاني جوليان ماينارد سميث، في إنجاز العرض الافتتاحي للمهرجان،أكمل القراءة »
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