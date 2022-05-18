fbpx
الصباح الفني

لقطات

منذ 7 دقائق
إسقاط‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬دومينو‭ ‬للاحتفال انطلقت‭ ‬أعمال‭ ‬مهرجان‭ ‬تاريخي‭ ‬للفنون‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬بإسقاط‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬آلاف‭ ‬قطعة‭ ‬دومينو‭ ‬إسمنتية‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬مدينة‭ ‬نورويتش‭ ‬البريطانية‭.‬‮ ‬وبدأت‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬نورفولك‭ ‬ونورويتش‭ ‬للفنون،‭ ‬والذي‭ ‬ينظم‭ ‬في‭ ‬نورويتش،‭ ‬منذ‭ ‬250‭ ‬عاما‭.‬‮ ‬وشارك‭ ‬الفنان‭ ‬البريطاني‭ ‬جوليان‭ ‬ماينارد‭ ‬سميث،‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬العرض‭ ‬الافتتاحي‭ ‬للمهرجان،‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة