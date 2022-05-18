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الصباح الـتـربـوي

صحة التلاميذ… نفض الغبار

منذ 12 دقيقة
اهتمام متأخر وأنشطة للتحسيس بأهمية النشاط البدني وصحة الفم والأسنان شهد رحاب المؤسسات التعليمية التابعة للمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طيلة الأسبوع الممتد من 9 الى 14 ماي الجاري، تنظيم أنشطة تربوية موزعة على عروض ومسرحيات ومسابقات تربوية ورياضية وندوات، تكريسا واحتفالا بالأسبوع الوطني للصحة المدرسية، المنظمأكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة


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