وطنية
الداخلية ترفض ميزانيات “الهمزة”
رؤساء جماعات يبرمجون اقتناء شراء سيارات مصلحة فاخرة رفضت وزارة الداخلية، التأشير على عشرات الميزانيات التي، صادقت عليها مجالس جماعية جديدة، خارج المساطر القانونية، وفيها تم رصد أغلفة مالية لشراء سيارات فاخرة لمنتخبين كبار، رغم توفرهم على أسطول غير متهالك. ووقف العامل الملحق بالمديرية العامة للجماعات المحلية، المكلف بمالية الجماعاتأكمل القراءة »
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