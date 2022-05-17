الرياضة
إنجاز إفريقي جديد لبركان
أقصى مازيمبي ويبحث عن اللقب الجمعة أمام أورلاندو بيراتس انتزع نهضة بركان بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عقب فوزه الكبير على ضيفه مازيمبي الكونغولي ( 4 – 1)، في المباراة التي جمعت بينهما أول أمس (الأحد)، بالملعب البلدي ببركان، في إياب نصف النهائي، عما أنه انهزمأكمل القراءة »
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