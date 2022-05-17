fbpx
الرياضة

إنجاز إفريقي جديد لبركان

منذ 47 ثانية
أقصى مازيمبي ويبحث عن اللقب الجمعة أمام أورلاندو بيراتس انتزع نهضة بركان بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عقب فوزه الكبير على ضيفه مازيمبي الكونغولي ( 4 – 1)، في المباراة التي جمعت بينهما أول أمس (الأحد)، بالملعب البلدي ببركان، في إياب نصف النهائي، عما أنه انهزمأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 47 ثانية


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة