الأولى
عزل 60 “مقدم” بسبب العشوائي
أشعلت قرارات عزل صادرة عن المصالح الإقليمية للإدارة الترابية في حق 60 عون سلطة دفعة واحدة فتيل غضب بين أعوان السلطة، إذ اعتبرت تنسيقيتهم أن هؤلاء الأعوان تم تقديمهم كبش فداء لدفن ملفات خروقات تورط قيادا وباشوات ومنتخبين نافذين تسببوا في انفلات زمام الأمور في بؤر البناء العشوائي. وكشفت مصادرأكمل القراءة »
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