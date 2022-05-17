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تونس نحو المجهول…

منذ 17 دقيقة
Tunisian protesters wave flags and rase placards as they demonstrate against their president in the capital Tunis, on May 15, 2022. - Last July, Tunisian President Kais Saied abruptly suspended the mixed presidential-parliamentary system enshrined in Tunisia's 2014 constitution, a hard-won compromise between rival ideological camps reached three years after a revolt toppled dictator Zine El Abidine Ben Ali. (Photo by FETHI BELAID / AFP)
خرج آلاف التونسيين، للاحتجاج على سياسة الرئيس قيس سعيد، الذي جمع كل السلطات في يده، ما اعتبره البعض انقلابا وسعيا من الرئيس إلى تفكيك جميع المؤسسات الدستورية وبناء نظام فردي استبدادي، وإدخال البلاد في متاهات ما قبل الربيع العربي.


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منذ 17 دقيقة


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