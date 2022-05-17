تونس نحو المجهول…

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خرج آلاف التونسيين، للاحتجاج على سياسة الرئيس قيس سعيد، الذي جمع كل السلطات في يده، ما اعتبره البعض انقلابا وسعيا من الرئيس إلى تفكيك جميع المؤسسات الدستورية وبناء نظام فردي استبدادي، وإدخال البلاد في متاهات ما قبل الربيع العربي.