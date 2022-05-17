الأولى
النصب بشيكات الغير
وقع مقاولون ذاتيون ضحايا شبكة للنصب بالشيكات، إذ وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مبالغ لا علم لهم بها، لكنها مدونة بشيكات تحمل أسماءهم. وأفادت مصادر أن الأمر يتعلق بثلاثة أشخاص يستهدفون شبابا في بحثهم عن الشغل، ويطالبونهم بالتسجيل في بوابة المقاول الذاتي للحصول على الصفة، وفتح حسابات بنكية بأسماء وحداتهم، واستصدارأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا