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النصب بشيكات الغير

منذ 4 دقائق
وقع مقاولون ذاتيون ضحايا شبكة للنصب بالشيكات، إذ وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مبالغ لا علم لهم بها، لكنها مدونة بشيكات تحمل أسماءهم. وأفادت مصادر أن الأمر يتعلق بثلاثة أشخاص يستهدفون شبابا في بحثهم عن الشغل، ويطالبونهم بالتسجيل في بوابة المقاول الذاتي للحصول على الصفة، وفتح حسابات بنكية بأسماء وحداتهم، واستصدارأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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