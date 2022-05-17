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تعنيف نائب وكيل عام لشرطي بتزنيت

منذ 9 دقائق
انتشرت تفاصيل ما وصف بتعنيف شرطي ينتمي إلى أمن تزنيت، من قبل نائب للوكيل العام للملك يزاول بأكادير، لتصل إلى السلطة القضائية والنيابة العامة ومديرية الأمن الوطني. وينتظر أن يباشر الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، التحقيق في النازلة بالاستماع إلى كافة الأطراف ورفع تقرير إلى الوكيل العام لمحكمة النقض،أكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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