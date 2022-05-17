مجتمع
رصاصة الرحمة لمحترفي ريع العقار
منع تحويل الوعاءات العقارية للدولة إلى مشاريع ربحية وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رصاصة الرحمة للديناصورات العقارية، التي ظلت تستفيد على مر السنين من “ريع” الوعاءات العقارية المملوكة للدولة، أو أراضي الجموع، التي كانت تحولها إلى عمارات سكنية شاهقة. وجنى منعشون عقاريون أرباحا خيالية من عائدات أراضي أملاك الدولةأكمل القراءة »
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