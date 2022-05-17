إنجاز غير مسبوق للمحامين في مونديال الكرة

نالوا الرتبة الثالثة في أول مشاركة في نسخة مراكش وإشادة بمستواهم التقني وروحهم الرياضية

نجح نادي “كازا أجيال”، أحد ممثلي هيأة المحامين بالبيضاء، من نيله الميدالية النحاسية، في النسخة العشرين من بطولة العالم للمحامين في كرة القدم، التي أقيمت بمراكش، في أول مشاركة لهم في المنافسة.

وجاء “كازا أجيال” ثالثا عالميا، في صنف “الكلاسيك” المعروف بنديته القوية، رغم أن القرعة لم تكن رحيمة به، ووضعته في مجموعة صعبة، ضمت ممثلي الهند واتحاد الدول الاسكندنافية (السويد والدنمارك والنرويج) وممثلي هيأة مارسيليا الفرنسية.

وأبهر ممثلو المغرب، المشاركين في المسابقة، إذ ظهروا بمستوى جيد، علما أن البطولة أقيمت بالمغرب، كما أشيد بالروح الرياضية التي ظهر بها الفريق المغربي، ومستواهم التقني.

وعادت الرتبة الأولى لممثلي بلجيكا، بعدما انتصروا في النهائي على ممثلي مارسيليا، غير أن حصولهم على الرتبة الثالثة اعتبر مشرفا، خاصة أنها المشاركة الأولى، مع ارتفاع حدة المنافسة، نظرا لقوة الفرق المشاركة.

وأهدى ممثلو المغرب في هذه الكأس العالمية، الميدالية النحاسية، إلى الملك محمد السادس، الرياضي الأول، وإلى كل من دعم الفريق، إذ أن الهدف من المشاركة التأكيد على أن المحاماة ستبقى “رسالة إنسانية لا محيد عنها، من أجل إرساء ثقافة السلام والتعايش بين البشر”.