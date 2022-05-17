وطنية
جبهة القوى خارج المعارضة
وجدت جبهة القوى الديمقراطية نفسها خارج أسوار أي تحالف مع أحزاب المعارضة، التي تسعى إلى تأثيث بيتها الداخلي بتحالفات يجهل مستقبلها. ورغم أن جبهة القوى الديمقراطية باتت معزولة ومهمشة، وأصبح صوتها غير مسموح داخل المؤسسة التشريعية، عكس الحركة الديمقراطية الاجتماعية لصاحبها عبد الصمد عرشان، الذي أعلن رسميا مساندته لحكومة صديقأكمل القراءة »
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