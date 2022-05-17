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وطنية

جبهة‭ ‬القوى‭ ‬خارج‭ ‬المعارضة

منذ دقيقتين
وجدت‭ ‬جبهة‭ ‬القوى‭ ‬الديمقراطية‭ ‬نفسها‭ ‬خارج‭ ‬أسوار‭ ‬أي‭ ‬تحالف‭ ‬مع‭ ‬أحزاب‭ ‬المعارضة،‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تأثيث‭ ‬بيتها‭ ‬الداخلي‭ ‬بتحالفات‭ ‬يجهل‭ ‬مستقبلها‭.‬ ورغم‭ ‬أن‭ ‬جبهة‭ ‬القوى‭ ‬الديمقراطية‭ ‬باتت‭ ‬معزولة‭ ‬ومهمشة،‭ ‬وأصبح‭ ‬صوتها‭ ‬غير‭ ‬مسموح‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسة‭ ‬التشريعية،‭ ‬عكس‭ ‬الحركة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لصاحبها‭ ‬عبد‭ ‬الصمد‭ ‬عرشان،‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬رسميا‭ ‬مساندته‭ ‬لحكومة‭ ‬صديق‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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