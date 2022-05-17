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حوادث

مأذونيات‭ ‬وهمية‭ ‬تطيح‭ ‬بزوجين

منذ 4 دقائق
الزوجان‭ ‬أودعا‭ ‬تحت‭ ‬تدابير‭ ‬الحراسة‭ ‬النظرية‭  (‬أرشيف‭)‬
انتحلا‭ ‬صفة‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمنيين‭ ‬للنصب‭ ‬على‭ ‬ضحايا‭ ‬وشكايات‭ ‬فضحت‭ ‬مخططاتهما أطاحت‭ ‬فرقة‭ ‬الشرطة‭ ‬القضائية‭ ‬التابعة‭ ‬للمنطقة‭ ‬الإقليمية‭ ‬للأمن‭ ‬بتمارة،‭ ‬أخيرا،‮ ‬بزوجين‭ ‬متورطين‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬تتعلق‭ ‬بانتحال‭ ‬صفات،‭ ‬ينظمها‭ ‬القانون‭ ‬واستعمالها‭ ‬في‭ ‬النصب‭ ‬والاحتيال،‭ ‬باسم‭ ‬مأذونيات‭ ‬وهمية‭ ‬للنقل‭.‬ وحسب‭ ‬مصادر‭ “‬الصباح‭”‬،‭ ‬فإن‭ ‬المعلومات‭ ‬الأولية‭ ‬للبحث،‭ ‬كشفت‭ ‬أن‭ ‬الزوج‭ ‬وشريكة‭ ‬حياته،‭ ‬استطاعا‭ ‬النصب‭أكمل القراءة »


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