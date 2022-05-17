حوادث
مأذونيات وهمية تطيح بزوجين
انتحلا صفة مسؤولين أمنيين للنصب على ضحايا وشكايات فضحت مخططاتهما أطاحت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، أخيرا، بزوجين متورطين في قضية تتعلق بانتحال صفات، ينظمها القانون واستعمالها في النصب والاحتيال، باسم مأذونيات وهمية للنقل. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الزوج وشريكة حياته، استطاعا النصبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا