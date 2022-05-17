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حوادث

ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬لسارق‭ ‬بالجديدة‭ ‬

منذ 4 دقائق
آخذت‭ ‬غرفة‭ ‬الجنايات‭ ‬الابتدائية‭ ‬التابعة‭ ‬لمحكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بالجديدة،‭ ‬أخيرا،‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬السوابق‭ ‬القضائية،‭ ‬وحكمت‭ ‬عليه‭ ‬ب8‭ ‬سنوات‭ ‬سجنا‭ ‬نافذا،‭ ‬بعد‭ ‬مؤاخذته‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جناية‭ ‬السرقة‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬التهديد‭ ‬بواسطة‭ ‬السلاح‭ ‬الأبيض‭ ‬مع‭ ‬تعدد‭ ‬الجناة‭ ‬وحيازة‭ ‬واستهلاك‭ ‬مخدر‭ ‬الشيرا‭ ‬والتخدير‭ ‬بواسطة‭ ‬مادة‭ ‬لصاق‭ ‬العجلات‭.‬ وأكدت‭ ‬الضابطة‭ ‬القضائية‭ ‬لدى‭ ‬مفوضية‭ ‬الشرطة‭أكمل القراءة »


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