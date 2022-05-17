حوادث
ثماني سنوات لسارق بالجديدة
آخذت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، شخصا من ذوي السوابق القضائية، وحكمت عليه ب8 سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح الأبيض مع تعدد الجناة وحيازة واستهلاك مخدر الشيرا والتخدير بواسطة مادة لصاق العجلات. وأكدت الضابطة القضائية لدى مفوضية الشرطةأكمل القراءة »
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