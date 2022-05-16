“خميس نظيف”.. البيضاء تطلق حملات توعوية لفرز النفايات المنزلية

تتواصل، منذ نونبر الماضي، تظاهرة “خميس نظيف” المنظمة من قبل شركة “البيضاء للبيئة”، والمفوض لها من لدن جماعة البيضاء ضمن 16 جماعة.

وحسب بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، ترتكز تظاهرة “خميس نظيف” أساسا على التشجيع والتعريف بكل ما يخص فرز وإعادة تدوير النفايات المنزلية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التقليص من النفايات التي يتم طرحها في مطرح النفايات.

وقالت شركة “البيضاء للبيئة” إن أهم خطوة يجب البدء بها من أجل تحقيق النتائج المرجوة هو “فرز النفايات من المصدر” (أي من قبل المواطنين داخل منزلهم)، معتبرة أن هذه الخطوة هي “واحدة من بين أهم البنود التعاقدية التي جاءت بها العقود الحالية للتدبير الفوض لقطاع النظافة”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن فرز النفايات، وعلى غرار الدول المتقدمة، يعتبر خيارا يمكن للأجيال القادمة من العيش في بيئة خالية من المخاطر الصحية.

وعن هذه التظاهرة، قال زين العابدين أمهل، رئيس مصلحة التحسيس بشركة البيضاء للبيئة “تتأهب البيضاء لدخول مرحلة جديدة وهامة فيما يخص تدبير النفايات المنزلية ويتعلق الأمر بالفرز الثنائي.. حيث تم تحديد 16 موقعا نموذجيا لانطلاق العملية بمعدل موقع عن كل مقاطعة..”.

وأضاف: “سيتم تحسيس وتكوين الأشخاص المستهدفين من أجل فرز نفاياتهم في حاويات محددة لهذا الغرض، ومدهم بجميع المعلومات الضرورية لنجاح هذه التجربة..”.

وتابع المتحدث ذاته قائلا “تبدأ عملية فرز النفايات من داخل المنزل، بحيث يتعين على المواطنين فرزها إلى فئتين.. الفئة الأولى تتكون من النفايات القابلة للتدوير مثل الكارطون والزجاج والمعادن والبلاستيك، إذ سيتم وضعها في حاويات خاصة باللون الأصفر، يتم حاليا وضعها داخل المواقع التجريبية، أما الفئة الثانية فتتكون من النفايات العضوية كبقايا الطعام وقشور الخضر والفواكه والبيض.. وستتواصل عملية جمع هذه النفايات في نقاط التجميع المعتادة”.

جدير بالذكر أن شركة التنمية المحلية “البيضاء للبيئة”، أطلقت مبادرة “خميس نظيف” بهدف تعزيز وترسيخ المواطنة البيئية وتشجيع المواطنات والمواطنين على المساهمة في نظافة أحيائهم وخلق وعي جماعي حقيقي لأجل حسن تدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها.