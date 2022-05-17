مجتمع
مزيد من ملاعب القرب والنهب
إحياء اتفاقية لإنجاز 800 ملعب للقرب وسط استياء مواطنين من تجاوزات الجمعيات المسيرة أحيت وزارتا الداخلية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتفاقية تعود إلى 2018 لإنجاز 800 ملعب جديد للقرب بـ600 مليون درهم، أي 60 مليارا، يستفيد منها عدد من الأطراف، في وقت مازال السؤال مطروحا عن تقييم هذه التجربة،أكمل القراءة »
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