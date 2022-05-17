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مجتمع

مسيرة وطنية ضد الغلاء بالبيضاء

منذ 3 دقائق
قررت الجبهة الاجتماعية المغربية تنظيم مسيرة وطنية ضد الغلاء والقمع، 29 ماي الجاري، انطلاقا من ساحة النصر بالبيضاء. ويأتي قرار الجبهة المشكلة من أزيد من ثلاثين هيأة نقابية وسياسية ومدنية وحقوقية، بعد أيام على توقيع اتفاق 30 أبريل بين الحكومة والمركزيات الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي اتفقت الأطرافأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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