الأولى
التحقيق في ملايير “أنابيك”
البرلمانيون يستعدون لافتحاص عمل الوكالة وأوجه صرف ميزانيات دون طائل سيجري التحقيق في عمل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مركزيا وجهويا، لمعرفة مدى جدوى صرف الملايير على مؤسسة لها فروع، ولا توفر الشغل لملايين الباحثين عنه خاصة من حاملي الشهادات الجامعية العليا، وافتحاص أموال الدعم لأداء أجور بعض المستخدمين لدىأكمل القراءة »
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