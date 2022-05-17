الأولى
حموشـي يرفـع التحـدي
القطع مع الشكايات المجهولة وثلاثة أشهر لإنهاء الملفات العالقة أمر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، بالقطع النهائي مع الممارسات المتمثلة في تسجيل “شكاية ضد مجهول”، في نقطة تعلقت بتكثيف الجهود لإيقاف المبحوث عنهم وطنيا ودوليا، كما وجه في الآن نفسه تعليمات صارمة بتصريف كافة الملفات العالقة على مستوىأكمل القراءة »
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