الأولى
قاموس الجاحظ يعود للساحة السياسية
حكايات الجدات والأمهات حول “الذيب” و”الحمار” بين العلمي وبنكيران استعان فاعلون سياسيون بلغة الجاحظ في كتابه “الحيوان” لإرسال رسائل سياسية مشفرة، لملء الفراغ الذي أحدثه رفض الوزراء التواصل مع الصحافيين، وتراجع المعارضة عن القيام بوظيفتها المؤسساتية وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث الإشاعة وتمرر رسائل التضليل. ولم يجد الغريمان السياسيان،أكمل القراءة »
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