مجتمع
مواد خطيرة بسجائر سويسرية
يعد المغرب ثاني مستورد بعد اليابان، للسجائر السويسرية، بمعدل 2900 طن سنويا، وهي نوع خطير من السجائر التي تحتوي على نسب مرتفعة من “النيكوتين”، والمواد السامة الخطيرة، مقارنة مع تلك التي تباع في بلدان الاتحاد الأوربي، وفق ما أفاده تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ولا تخضع السجائر بالمغرب للمعايير المعمولأكمل القراءة »
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