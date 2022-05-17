مجتمع
60 طبيبا يعيشون البطالة
في وقت تعيش فيه مستشفيات الممكلة نقصا حادا في الموارد البشرية، خاصة الأطباء والأطباء المتخصصين، يصر بعض المسؤولين لأسباب مجهولة، على حرمان المواطنين من حقهم في العلاج، من خلال تهميش 60 طبيبا ودفعهم نحو البطالة، في سابقة في قطاع الصحة بالمغرب. ويتعلق الأمر بستين طبيبا داخليا بالمركز الاستشفائي محمد السادسأكمل القراءة »
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